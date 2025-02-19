Tüketiciyi Aldatmanın Cezası 4.7 Milyon Liraya Kadar Yükselebilir

Sağlık Bakanlığı'ndan tüketici aldatıcı sağlık beyanlarına yönelik yeni cezalar 2025'te geçerli olacak.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:15
Tüketiciyi Aldatmanın Cezası 4.7 Milyon Liraya Kadar Yükselebilir

Tüketiciyi Aldatıcı Sağlık Beyanları İçin Yeni Cezalar

Sağlık Bakanlığı, sosyal ağlar, internet siteleri ve televizyon kanallarında tüketiciyi aldatıcı sağlık beyanı ile ürün tanıtımında bulunanlara yönelik cezaları önemli ölçüde artırdı. Yeni düzenlemelerle, 2025 yılı itibarıyla ürün tanıtım ve satışları için uygulanacak idari para cezaları 20 bin lira ile 4 milyon 750 bin lira arasında değişecek.

Yeni Ceza Ölçekleri

Yeni düzenlemeye göre, mevcut cezalar 20 bin ile 300 bin lira arasında iken, artık 316 bin 724 lira ile başlayacak. Cezaların üst limiti ise 4 milyon 750 bin 319 lira olarak belirlendi. İşte detaylar:

  • Yazılı ve görsel tanıtım materyalleri: 20-50 bin lira yerine 316 bin 724 lira - 791 bin 761 lira.
  • İnternet siteleri ve yazılı basın: 50-100 bin lira yerine 791 bin 761 lira - 1 milyon 583 bin 462 lira.
  • Yerel televizyon ve radyo kanalları: 100-150 bin lira yerine 1 milyon 583 bin 462 lira - 2 milyon 375 bin 188 lira.
  • Ulusal televizyon kanalları: 150-300 bin lira yerine 2 milyon 375 bin 188 lira - 4 milyon 750 bin 319 lira.

Geçtiğimiz Yılki Denetimler

Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu aracılığıyla 2022 yılında mevzuata aykırı sağlık beyanları ile ilgili denetimlerine hız kesmeden devam etti. Bu süreçte 4 bin 541 internet sitesi kapatılması istemiyle Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne, 4 bin 565 internet sitesi de Ticaret Bakanlığına bildirildi. Toplamda 23 firmaya 2 milyon 450 bin lira idari para cezası uygulandı.

Sağlık Beyanı Nedir?

Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında Yönetmelik'e göre, bir ürünün sağlık ile ilgili iddialarda bulunması sağlık beyanı olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda yapılan denetimler, beşeri tıbbi ürünler, tıbbi cihazlar ve özel amaçlı gıdalar dışında kalan tüm ürünleri kapsamaktadır. Sağlık beyanı kullanılarak reklam yapılmasına izin verilmemektedir.

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