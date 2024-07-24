Tulkerim'de Güvenlik Terörü: Filistinli Genç Canlı Kalkan Olarak Kullanıldı

Tulkerim'e İkinci Baskın

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine son iki günde ikinci kez baskın düzenleyen İsrail askerleri, ele geçirdikleri Filistinli bir genci askeri araca bağlayarak canlı kalkan olarak kullandı.

Baskının Detayları

Filistin devlet televizyonunun bildirdiğine göre, Tulkerim kentinde bir evi kuşatma altına alan İsrail güçleri, kuşatılan bölgedeki çatışmalar sırasında askeri bir dron ile evi hedef aldı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, gözaltına alınan gencin askeri aracın üzerine bağlandığı gözlemlendi.

Hava İhlalleri ve Askeri Harekat

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, kentin üzerinde çok sayıda insansız hava aracının uçtuğu belirtilirken, Azbet el-Cerad bölgesine askeri araçlar, buldozerler ve kepçeler sevk edildi.

Ölümler ve Yaralanmalar

Öte yandan, İsrail askerlerinin düzenlediği önceki baskılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te meydana gelen saldırılarda ölen Filistinli sayısı 585'e ulaştı.

Geçmişteki Olaylar

İsrail askerlerinin daha önceki bir baskında da yaralı bir Filistinliyi askeri araca bağlayarak canlı kalkan olarak kullandığı belirtildi. Cenin Hastanesi Müdürü Visam Bekr, o olayda askerlerin yaralı bir gencin ambulansa ulaşmasını engellediğini açıkladı. Görgü tanıkları, askerlerin bu yöntemi kullanarak herhangi bir saldırıda zarar görmemek için Filistinli genci kullandıklarını ifade etti.