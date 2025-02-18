Tulkerim Valisi: İsrail'in Mülteci Kampı'na Yönelik Saldırılar 'Katliam'

Tulkerim Valisi'nden Sert Açıklama

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim bölgesinde, Vali Abdullah Kemyil, İsrail ordusunun Tulkerim Mülteci Kampı'na yönelik gerçekleştirdiği saldırıları "katliam" olarak nitelendirdi. Vali, bu saldırıların evleri yıkmasından dolayı derin bir üzüntü duyduğunu belirtti.

Uluslararası Topluma Çağrı

Kemyil, yaptığı basın açıklamasında, uluslararası toplumu, insan hakları ve insani yardım kuruluşlarını, büyükelçilikleri ve konsoloslukları Tulkerim Mülteci Kampı’nda işlenen suç ve katliamı durdurmaya çağırdı. "İşgal güçleri, bu suçlarla, çağın suçu olan Nekbe’nin tanığı olarak gördükleri kampın varlığını hedef almayı amaçlıyor" dedi.

UNRWA ve Filistin Halkı

Vali, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) karşı işlediği suçları hatırlatarak; "İşgal güçlerinin Tulkerim kentine yönelik devam eden saldırılar ve 23 gündür Tulkerim ile Nur Şems mülteci kamplarından zorla yerinden edilmeler, uluslararası insancıl hukukun, insan hakları yasalarının ve tüm uluslararası sözleşme ve normların açık bir ihlalidir" ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin Hakları

Kemyil, İsrail'in bu uygulamalarının Filistinlilerin vazgeçilemez ve devredilemez ulusal haklara bağlı kalma, işgalin sona ermesine ve Kudüs başkentli bağımsız Filistin devletinin kurulması konusundaki israrını artırdığını vurguladı.

İsrail'in Saldırıları ve Sonuçları

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde 21 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda Tulkerim Mülteci Kampı'nda 16 Filistinliye ait evi yıkmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu saldırılar sonucunda 56 Filistinli hayatını kaybetti.

Binlerce Filistinlinin yerinden edildiği saldırılarda, bölgedeki altyapının yanı sıra Filistinlilerin evleri ve mülkleri de büyük ölçüde tahrip edildi.