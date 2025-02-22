Tulkerim Valisi Kemyil'den Netanyahu'ya Uyarı: Yeni Suçlar İşleniyor

Tulkerim Valisi Abdullah Kemyil, Netanyahu'nun düzenlediği baskının yeni suçların işlenmesine yönelik bir niyet olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 02:43
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 02:43
Tulkerim Valisi Kemyil'den Netanyahu'ya Uyarı: Yeni Suçlar İşleniyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da Tulkerim Valisi Abdullah Kemyil, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Tulkerim'e düzenlediği baskın sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kemyil, bu baskının İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği yeni suçların bir işareti olduğunu kaydetti.

Kemyil, açıklamalarında, "Netanyahu ve Katz'ın Tulkerim baskını, kente karşı süregelen suçlar ve saldırılardaki ısrarın bir sonucudur" dedi. Ayrıca, bu olayın, işgalci İsrail'in net talimatlarla halklarına karşı yeni suçlar işleme niyetinin açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Uluslararası topluma ve insan hakları kuruluşlarına seslenen Kemyil, Tulkerim'in "benzeri görülmemiş" saldırılara maruz kaldığını belirterek, Filistin halkının korunması için acil harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Yisrael Katz, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine baskın düzenlemişti. Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde gerçekleşen art arda 3 otobüs patlamasından sonra, İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını arttırma kararı almıştı.

Netanyahu'nun, Batı Şeria'da "güçlü bir saldırı" için orduya talimat verdiği ve bu nedenle bölgeye 3 ek tabur gönderildiği belirtilmişti.

İsrail'in Batı Şeria'ya Yönelik Saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu 21 Ocak tarihinde işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı. Cenin'de başlatılan şiddetli saldırılar 27 Ocak tarihinde Tulkerim'e, 2 Şubat tarihinde ise Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ve Tamun beldesine kadar genişletildi.

7 gün süren baskının ardından, 8 Şubat tarihinde Tamun'daki güçlerini geri çeken İsrail askerleri, 9 Şubat itibarıyla Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını da başlattı.

İsrail ordusu tarafından 21 Ocak tarihinden bu yana gerçekleştirilen saldırılar sonucu en az 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı ve bölgedeki yapılar ile altyapı ciddi şekilde tahrip edildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana ise toplamda 167'si çocuk olmak üzere 920'yi aşkın Filistinli, İsrail askerleri ve işgalci İsraillilerin saldırıları sonucunda hayatını kaybetti. Yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.

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