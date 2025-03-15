Tulkerim ve Nur Şems’taki Saldırılar, 24 Bin Filistinliyi Yerinden Etti

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kenti ile Tulkerim Mülteci Kampı ve Nur Şems Mülteci Kampları'na yönelik devam eden saldırıları sonucunda yerinden edilen Filistinli sayısının 24 bini aştığını duyurdu.

Tulkerim Medya Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, kentteki iki mülteci kampında çok sayıda ev ve mahallenin boşaltıldığı, yerinden edilenlerin ise kentteki sığınma merkezlerine yerleştirildiği belirtildi. "İşgal güçleri, Tulkerim Mülteci Kampı sakinlerini tahliye etmeye devam ediyor. Özellikle El-Murabba Mahallesi'ndeki Filistinliler, silah zoruyla evlerinden çıkarıldı," ifadeleri vurgulandı.

Ayrıca, İsrail askerlerinin Ebulful ve Kakun mahallelerindeki evlerde büyük hasara yol açtığı ve kampların birçok bölgesinde sivillerin hareketliliğini engellemek için kontrol noktaları kurduğu bildirildi.

Batı Şeria'da Saldırılar Artıyor

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu 21 Ocak Salı günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı. Bu süreç, Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kampına yönelik saldırıları genişletti.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki kamplarda işgalini sürdürerek 100'e yakın binayı yerle bir etti. 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırıları sonucunda 168'i çocuk 933 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.