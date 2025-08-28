DOLAR
Tulsi Gabbard'ın İddiası: 37 Kişi Arasında Gizli CIA Görevlisinin Kimliği İfşa Edildi

Tulsi Gabbard'ın 19 Ağustos'ta açıkladığı 37 kişilik listede, iddiaya göre gizli görevdeki bir CIA personelinin kimliği yer aldı; CIA ile istişare yapılmadığı öne sürülüyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 13:32
Tulsi Gabbard'ın iddiası: Gizli CIA personelinin kimliği ifşa edildi

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın, güvenlik izinleri iptal edilen 37 aktif görevdeki ve eski ulusal güvenlik yetkilisini açıkladığı listede, üst düzey bir Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) görevlisinin de yer aldığı ileri sürüldü.

Wall Street Journal'ın haberine göre

Wall Street Journal'ın ismi belirtilmeyen yetkililere dayandırdığı haberine göre, Gabbard 19 Ağustos'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, gizli görevdeki bir CIA personelinin kimliğini de ifşa etti.

Yetkililer, söz konusu CIA personelinin güvenlik izinleri iptal edilen 37 kişi arasında olduğuna işaret etti.

CIA ile istişare iddiası

Yetkililer, Gabbard'ın CIA ajanının gizli görevde olduğunu bilmediğini ileri sürerken, Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün liste yayımlanmadan önce CIA ile "anlamlı" istişare yapmadığını belirtti. Ayrıca listenin paylaşılmadan önceki akşam CIA'e gönderildiği ve CIA'in Gabbard'ın ertesi gün isimleri açıklayacağından haberdar olmadığını aktardılar.

Hedefteki görevlideki iddia edilen profil

Güvenlik izni iptal edilen yetkilinin, ajansın "Rusya uzmanı" olarak 20 yılı aşkın süredir görev yaptığı, 2014-2017 yıllarında Ulusal İstihbarat Konseyi'nde Rusya ve Avrasya uzmanı olarak çalıştığı, son dönemde ise CIA'nın Avrupa ve Avrasya misyon merkezinde üst düzey yönetici konumunda olduğu kaydedildi.

Tepkiler ve geçmiş anlaşmazlıklar

CIA'in eski üst düzey yetkilisi Larry Pfeiffer, Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün istişarede bulunmadan gizli görevdeki bir personelin kimliğini ifşa etmesinin kurumun gizlilik prosedürlerini ve yabancı hükümetlerle ilişkileri riske atabileceğini belirtti. Pfeiffer, "Akıllı biri (Ulusal İstihbarat Direktörü) CIA ile istişare ederdi." değerlendirmesinde bulundu.

Gabbard ile CIA Direktörü John Ratcliffe arasında daha önce de benzer anlaşmazlıklar yaşandığı; Gabbard'ın temmuzda Rusya'nın ABD'de 2016'da yapılan seçimlere müdahalesine ilişkin bir raporu "kısmen sansürsüz" yayımlamasının CIA tarafından tepkiyle karşılandığı hatırlatıldı.

Gabbard'ın açıklaması ve listede yer alanlar

Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, 19 Ağustos'ta X platformundan federal hükümetin istihbarat camiasından 37 aktif görevdeki ve eski ulusal güvenlik yetkilisinin güvenlik izinlerini kaldırdığını duyurmuştu. İzinleri kaldırılan görevlilerin çoğu yıllar önce hem üst düzey hem de göz önünden uzak pozisyonlarda görev yapmış isimlerden oluşuyor. Bazıları, 2016 seçimlerinde Rusya'nın müdahalesiyle ilgili istihbarat değerlendirmelerinde yer almış ve Başkan Donald Trump'a eleştiri yöneltilen mektuplar imzalamıştı.

