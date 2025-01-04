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Tüm Emekliler Derneğinden 'Refah Payı' Talebi: Emeklilerin Alım Gücü Düşüyor

Tüm Emekliler Derneği, emeklilerin maaşlarına refah payı talep etti. Başkan Çalışkan, alım gücündeki düşüşe dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 17:33
Tüm Emekliler Derneğinden 'Refah Payı' Talebi: Emeklilerin Alım Gücü Düşüyor

Tüm Emekliler Derneği'nden Önemli Açıklama

Tüm Emekliler Derneği (Tüm Emek Der) Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, emeklilerin aylıklarına uygulanacak TÜFE zammına ek olarak refah payı beklediklerini açıkladı.

Enflasyon Verileri Emeklileri Üzüyor

Çalışkan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerinin emeklileri şaşırtmadığını vurguladı. Emekli maaşlarının düşük kaldığını ifade eden Çalışkan, "TÜİK'in açıkladığı TÜFE'ye göre verilecek zammı kabul etmiyoruz. Emeklinin alım gücü yüzde 200 gerilemiştir. Emeklilerimizin alım gücü yok," dedi.

Emeklilerin Mağduriyeti ve Talepler

Çalışkan, emeklilerin en fazla mağdur olan kesim olduğuna dikkat çekerek, "Emeklilere en azından seyyanen 10 bin lira zam istiyoruz. Bu yeter mi; yetmez. Bu dönemde tüm emekliye TÜFE artı seyyanen bir refah payı bekliyoruz. Talebimiz, kimseye muhtaç olmadan geçinebileceğimiz bir emekli maaşıdır," şeklinde konuştu.

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