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Tüm okullarda şehitler için saygı duruşu

Tüm okullarda şehitler için saygı duruşu Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekâtı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada dokuz askerimiz şehit oldu. Türkiye, şehitlerine gözyaşı dökerken, Milli Eğitim Bakanlığı bir karar aldı. Buna göre, 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için bu sabah bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.