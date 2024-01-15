Tüm okullarda şehitler için saygı duruşu
Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekâtı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada dokuz askerimiz şehit oldu. Türkiye, şehitlerine gözyaşı dökerken, Milli Eğitim Bakanlığı bir karar aldı. Buna göre, 81 ildeki tüm okullarda şehitlerimiz için bu sabah bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimizi anmak için, bakanlığın bağlı olduğu tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 15 Ocak 2024 tarihinde bayrak töreninden önce bir dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurmuştu.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerimiz için bu sabah 81 ildeki tüm okullarda bayrak töreninden önce bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Şehitlerimizin aziz hatıraları, tüm Türkiye tarafından saygıyla anıldı.