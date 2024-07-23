Tüm Türkiye'deki ATM'ler değişti! 7 bankadan flaş ATM kararı

Bankalar tarafından atılan bu adım ve ortak yaklaşım, işlem sürelerinin kısaltılması, müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla bankalar tarafından birbiri ardına duyurulmuştur. Bankaların yapacağı bu kapsamlı düzenleme, ATM işlem sürecini önemli derecede hızlandıracak.

ORTAK ATM'DE YENİ DÖNEM

Bankaların bu ortak kararları, müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarmak için dikkatle planlandı. Bu ortaklık, ATM hizmetlerinin beklenen kalite ve hızını sağlamayı amaçlıyor. Müşteriler artık bankaların ayrı ayrı sunmuş oldukları hizmetler yerine tek ortak ATM ağından işlem yapabilecek.

ATM'DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR





Türkiye'nin en çok tercih edilen yedi kamu bankası, müşterilerinin deneyimlerini geliştirmek ve bankacılık hizmetlerinierişilebilir hale getirmek amacıyla önemli bir işbirliğine imza attı.

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT, ATM hizmetleri işlemlerini ortak bir platformda birleştirme kararı alırken söz konusu hamle, bankacılık işlemlerinin bundan sonraki süreçte hem daha hızlı hem de daha verimli bir şekilde tamamlanmasına olanak tanıyacak.

Yeni kurulan “TAM” platformu, fintech sektöründe önemli adım atarak platforma üye bankaların müşterileri için de kapsamlı bankacılık hizmeti sunuyor. Bu yenilikçi platform ile birlikte temel bankacılık işlemleri dışında para çekme, yatırma, bakiye sorgulama gibi işlemlerin de merkezi sistem üzerinden gerçekleştirilebilmesini sağlayacak.

Müşterilerin bu hizmetlere hızlı ve aynı zamanda da kolay erişimleri sağlanarak, zaman ve mekan kısıtlamasından bağımsız işlemlerini gerçekleşt,recekler. “TAM” platformunun desteklediği bu yenilikler, bankacılık hizmetlerine erişimi artıracak ve müşterilere daha eksiksiz ve verimli bir finansal deneyim sunacatır.

19 BİN ATM'DE OLACAK!

TAM platformu, Türkiye'nin 81 ilinde 5.600 ATM ile hizmet veriyor. Ancak platformun genişleme stratejisi kapsamında üye bankaların ATM'lerinin sistem içerisine entegre edileceği söylendi. Bu genişlemeyle birlikte toplam ATM sayısının 19.000'e ulaşması bekleniyor. Bu genişleme, müşterilere daha iyi erişilebilirlik sağlayarak ATM kullanımında kalite standartlarının yükseltilmesini amaçlamaktadır.

Ayrıca stratejik ortaklık kararının orta vadede ekonomiye yaklaşık 500 milyon dolar katkı sağlaması bekleniyor.

ATM işlemlerinin artması, geleneksel banka şubelerinden yapılan işlemlerin oranını azaltacak ve iş süreçlerinin daha etkin yönetilmesine yardımcı olacaktır.