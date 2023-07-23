Tüm vatandaşlara Resmi Gazete ile duyuruldu: U-ETDS'ye bildirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, taşıma sektöründe dijitalleşmeye yönelik önemli adımlar attıklarını duyurdu. Yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ndeki değişikliklerle taşımacılar için kolaylıklar sağlanacak. Bakan Uraloğlu, taşıma işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılmasına yönelik teşviklerin artırıldığını belirtti.

E-DEVLET'TEN İŞLEM YAPANLAR İNDİRİMDEN FAYDALANACAK





Artık taşımacılar, e-Devlet üzerinden yapacakları işlemlerde 32 bin 854 TL'ye kadar olan işlemlerde yüzde 5 indirimden faydalanabilecek. Bu adımın bürokrasiyi azaltıp işlem sürelerini kısaltacağı ve e-Devlet uygulamalarının kullanımının artmasını sağlayacağı ifade edildi.



Yurt içi eşya taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren K1 belgeli vatandaşlara da önemli bir destek geldi. Faaliyetlerini bırakan veya emeklilik sürecine giren K1 belgeli kamyoncu esnafı, taşıtlarını satarken alıcılara yüzde 75'e varan indirim imkanı sunulacak. Bu düzenleme ile kamyoncu esnafı taşıtlarını daha kolay satabilecek ve iptal edecekleri K1 belgelerinden de gelir elde edebilecek.

Ayrıca, yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde varış noktasından önce otobüsten inen yolcuların U-ETDS'ye anlık olarak bildirilmesi sağlanacak. Bu güvenlik önlemi sayesinde yolcuların elektronik ortamda anlık takibi yapılabilecek ve taşıma alanında güvenlik artırılacak.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, vatandaşların tarifeli veya tarifesiz yolcu taşımalarında yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçmek için acentelere mevzuata uygun olmayan bilet veya sözleşme düzenlemeleri halinde uyarı müeyyidesi getirilecek.

Bu düzenlemelerle birlikte taşıma sektöründe dijitalleşme ve verimlilik artışı hedeflenirken, vatandaşların da işlemlerini daha kolay ve güvenli bir şekilde yapması amaçlanıyor.