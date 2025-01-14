Tumbatu Adası’nın İlk Balıkçı Teknesi UMUT-1, Hint Okyanusu'na Açıldı

Zanzibar’ın adalarından biri olan Tumbatu Adası, gıda temininde yaşadığı zorlukları aşmak amacıyla, Umut Sensin Derneği öncülüğünde başlatılan bir projeyle ilk tam donanımlı balıkçı teknesine kavuştu.

Umut Sensin Derneği'nden alınan bilgilere göre, Türkiye ve Afrika genelinde sürdürülebilir ekonomik kalkınma faaliyetleri yürüten dernek, açılışı yapılan Umut-1 balıkçı teknesini, adanın halkının kullanımına sundu.

Sanatla Ekonomik Kalkınma

Balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, İtalyan sanatçı Elene Di Capita ve Türk sanatçı Şule Yavuzer yönetiminde kurulan atölyelerde 40 Afrikalı kadına Gyotaku sanatı öğretildi. Bu sanat yöntemi, balıkların üzerine mürekkep sürülerek balık baskı desenleri oluşturmayı içeriyor.

Atölyenin sonunda Tumbatulu kadınların ürettiği eserler, "Portraits of the Ocean" sergisi ile uluslararası düzeyde tanıtıldı. Hem kadın istihdamını destekleyen hem de balıkçılığın gelişmesine katkı sağlayan bu sergi, Türkiye’de Darusselam Büyükelçiliği'nde, ardından Zanzibar ve Dubai’de sanatseverlerle buluştu. Eserlerden elde edilen gelirle, Tumbatu Adası’na uygun bir balıkçı teknesi inşa edildi.

Umut-1 Denize Açıldı

Umut-1'in açılış töreni, Zanzibar ve Türkiye’den STK temsilcileri ile ada halkının katılımıyla yapıldı. Gyotaku atölyesinde eser üreten Tumbatulu kadınların da yer aldığı törende, “Türk ve Zanzibar bayrakları” taşıyan çocuklar yöresel şarkılar söyledi. Açılış sırasında konuşma yapan balık baskı sanatı eğitimi alan Rahma Hussein Khamiss ise, "Umut Sensin Derneği’ne sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" diyerek derneğin katkılarına vurgu yaptı.

Dualarla açılışın yapılmasının ardından, temsilciler ve ada halkı teknenin ilk seferi için sahile yürüdü. Kurdele kesiminin ardından Umut-1, Tumbatulu kadınların uğurlamasıyla Hint Okyanusu’na açılarak ilk seferini gerçekleştirdi.

2026'da Tekne Sayısı 5 Olacak

Umut-1 teknesi, 14 metre uzunluğunda ve aynı anda 30 kişinin çalışabileceği kapasitede, bölgenin şartlarına dayanıklı olarak tasarlandı. Umut Sensin Derneği Başkanı Emrah Engin, 2026 sonunda tekne sayısını 5’e çıkaracaklarını belirterek, balıkçılığın geliştirilmesi projesi ile adada önemli bir dönüşümün başlayacağını ifade etti. Bu sayede ada halkının ekonomik refahının ve gıda güvenliğinin kalıcı hale geleceği vurgulandı.

Zanzibar’da yer alan Tumbatu Adası, Afrika’nın doğusundaki bereketli sularla çevrili 30 kilometrekarelik küçük bir ada. Umut Sensin Derneği, 'balıkçılığın geliştirilmesi ile ekonomik kalkınma' hedefiyle bu projeyi hayata geçirerek çok yönlü bir değişim sürecini başlattı.

Zanzibar’ın adalarından biri olan ve gıdaya ulaşmakta ciddi sorunlar yaşayan Tumbatu Adası, Umut Sensin Derneğinin öncülüğünde, adada yaşayan kadınların emek verdiği bir sanat projesiyle tam donanımlı ilk balıkçı teknesine kavuştu. Türkiye ve Afrika’da sürdürülebilir ekonomik kalkınma ekseninde çalışmalar yürüten dernek tarafından yapımı tamamlanan Umut-1 balıkçı teknesi, düzenlenen açılış töreninin ardından ada halkının kullanımına sunuldu.

Zanzibar’ın adalarından biri olan ve gıdaya ulaşmakta ciddi sorunlar yaşayan Tumbatu Adası, Umut Sensin Derneğinin öncülüğünde, adada yaşayan kadınların emek verdiği bir sanat projesiyle tam donanımlı ilk balıkçı teknesine kavuştu. Türkiye ve Afrika’da sürdürülebilir ekonomik kalkınma ekseninde çalışmalar yürüten dernek tarafından yapımı tamamlanan Umut-1 balıkçı teknesi, düzenlenen açılış töreninin ardından ada halkının kullanımına sunuldu.