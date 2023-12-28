Tuna Nehri'nde gemi faciası: Mayısına çarpan gemiden 4 Türk kurtarıldı

Ukrayna Güney Askeri Komutanlığı, Tuna Nehri'nde bir limana tahıl yüklemeye giden Panama bayraklı bir geminin, Karadeniz'de Rusya'nın bıraktığı bir mayına çarparak alev aldığını açıkladı. Açıklamada, geminin mayın patlaması sonucu manevra kabiliyetini yitirdiği ve üst güvertesinde yangın çıktığı belirtildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Tuna Nehri'nde seyir halinde olan Panama bayraklı bir geminin, Karadeniz'de Rusya'nın bıraktığı bir mayına çarparak patlama meydana getirdiğini duyurdu. Gemi güverte bölümünde stajyer, yağcı, usta gemici ve fitter olarak çalışan 4 Türk denizcinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü, "Olay Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimiz tarafından yakından izlenmektedir." ifadelerini kullandı.