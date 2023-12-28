Tuna Nehri'nde gemi faciası: Mayısına çarpan gemiden 4 Türk kurtarıldı

Tuna Nehri'nde seyir halinde olan Panama bayraklı bir gemi, bugün eski bir mayına çarparak patlama meydana getirdi. Olayda gemide bulunan 4 Türk denizci, korku dolu anlar yaşadı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk denizcilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve geminin de hasar görmediğini bildirdi.

Tuna Nehri'nde gemi faciası: Mayısına çarpan gemiden 4 Türk kurtarıldı
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Ukrayna Güney Askeri Komutanlığı, Tuna Nehri'nde bir limana tahıl yüklemeye giden Panama bayraklı bir geminin, Karadeniz'de Rusya'nın bıraktığı bir mayına çarparak alev aldığını açıkladı. Açıklamada, geminin mayın patlaması sonucu manevra kabiliyetini yitirdiği ve üst güvertesinde yangın çıktığı belirtildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Tuna Nehri'nde seyir halinde olan Panama bayraklı bir geminin, Karadeniz'de Rusya'nın bıraktığı bir mayına çarparak patlama meydana getirdiğini duyurdu. Gemi güverte bölümünde stajyer, yağcı, usta gemici ve fitter olarak çalışan 4 Türk denizcinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü, "Olay Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimiz tarafından yakından izlenmektedir." ifadelerini kullandı.

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