Tunahan'ın babası hayvanseverlere tepki gösterdi: "Kendi çocuklarının parçalanmasını isterler miydi?"

Ankara Keçiören'de Sokak Köpekleri Saldırısına Uğrayan Tunahan'ın Babası Düzenlemeye Karşı Çıkanlara Tepkili!



10 yaşındaki Tunahan Yılmaz, 7 Aralık 2023'te Keçiören'de başıboş köpekler tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonrası yoğun bakıma alınan Tunahan, 3 aylık tedavinin ardından taburcu oldu. Fakat zorlu ameliyatlar atlatan Tunahan hala tedavi görüyor.

Bu trajik olay sonrasında, başıboş köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve sahiplendirmeye teşvik edilmesi için bir çalışma hazırlandı. Çalışmanın Meclis'e sunulması bekleniyor.

"Düzenlemeye Karşı Çıkanlar Ne İstiyor? Kendi Çocuklarının Parçalanmasını mı?"

Tunahan'ın babası Halil Yılmaz, düzenlemeye karşı çıkanlara sert tepkiler gösterdi. Yasa tasarısını okuduğunu ve arkasında olduğunu belirten Yılmaz, "Kendi çocuklarının başına gelse ne hissederlerdi? Biz 7 aydır neler çekiyoruz? Tunahan'ın 1 hafta sonra ameliyatı var. Vücudu parçalı, kasları eksik!" dedi.

Hayvanseverlere seslenen Yılmaz, "Bu neyin davası? Biz de hayvan severiz! Ölen insanlarımız, parçalanan çocuklarımız var. Onlar da bunu yaşasa ne hissederlerdi?" diye sordu.

"Katliam Yapılmasını İstemiyoruz, Sadece Güvenli Bir Çevre Talep Ediyoruz"

Oğlu Tunahan'ın okul harçlığıyla mama aldığını da anlatan baba Yılmaz, "Biz hayvan düşmanı değiliz. Biz sadece çocuklarımızın güvenli bir ortamda büyümesini istiyoruz. Kimse katliam istiyor demiyor!" şeklinde konuştu.