Tunahan Yılmaz'a Destek Ziyareti: Sahipsiz Köpekler ve Ailelerin Mücadelesi

Tunahan Yılmaz'a Destek Ziyareti

Antalya'da iki yıl önce sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar’ın anne ve babası, Tunahan Yılmaz'a destek olmak amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi.

Aile, Tunahan'a Arda Güler İmzalı Krampon Hediye Etti

Mahra Pınar’ın anne ve babası, milli futbolcu Arda Güler imzalı kramponu ve diğer hediyeleri Tunahan'ın babası Halil Yılmaz’a ulaştırdı. Ziyarete, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği Başkanı Murat Pınar ve dernek gönüllüsü Erdal Ünlü de katıldı.

Tunahan'ın Sağlık Durumu İyi

Halil Yılmaz, oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Oğlumun genel durumu iyi, ancak zaman zaman huysuzlaşıyor" açıklamasında bulundu. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kanun Teklifi Üzerine Açıklamalar

Yılmaz, TBMM'de kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kendilerine yönelik hakaretler nedeniyle bazı milletvekillerini eleştirerek, "Çocuklarınızı alet etmeyin" diyen milletvekilini unutmayacağını ifade etti.

Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği'nin Kuruluş Nedeni

Murat Pınar, derneği kızı Mahra'nın acısıyla kurduğunu, "Başka Mahralar ölmeyecek" sözüyle bu yola çıktığını vurguladı.

Çocuklar İçin Güvenli Sokaklar

Pınar, dernek olarak bugüne kadar pek çok yetkiliyle görüştüklerini ve bu konudaki taleplerinin net olduğunu dile getirdi. Pınar, "Önce insan, sonra hayvan refahı" ilkesinin önemine dikkat çekti.

Uluslararası Destek ve Durum Değerlendirmesi

Erdal Ünlü, yurt dışında başıboş köpeklerin olmamasını örnek göstererek, derneklerinin amacı doğrultusunda bu sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti.