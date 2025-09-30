Tunç: Adli Tıp Kurumu'nu Teknolojiyle Güçlendiriyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli Tıp Kurumu'nun bina, personel ve teknolojik altyapısının güçlendirildiğini, bilimsel yöntemlerle destekleneceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:02
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli Tıp Kurumu'nun bilimsel yöntemler ve teknolojik imkanlarla güçlendirilmesine devam edeceklerini duyurdu. Tunç, adli tıbbın adaletin doğru ve güvenilir şekilde tecelli etmesinde hayati rol oynadığını vurguladı.

Bakanın Açıklaması

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada adli tıbbın "bilimin ışığını adaletin hizmetine sunduğunu ve gerçeği ortaya çıkararak adaletin terazisini dengelediğini" belirtti. Bakanlık olarak kurumun yapısını güçlendirecek önemli adımlar attıklarını kaydetti ve şunları ifade etti:

"Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı binalarımızın sayısını artırırken, mevcut binalarımızı yeniledik. Kurumun teknolojik imkanlarını, personelin nitelik ve niceliğini iyileştirdik. Adli Tıp Kurumunu sürekli gelişen bilimsel yöntemlerle desteklemeye, teknolojik imkanlarını güçlendirmeye devam edeceğiz."

Genişleme ve Yatırımlar

Bakan Tunç'un paylaşımında yer alan görsele göre, adli tıp 2002'de 25 ilde hizmet verirken, ülke geneline yaygınlaştırıldı. Kurumsal yapılanmada ve personel sayısında şu artışlar kaydedildi:

- İhtisas kurulu: 5'ten 11'e
- İhtisas dairesi: 24'ten 66'ya
- Grup başkanlığı: 6'dan 16'ya
- Şube müdürlüğü: 18'den 145'e
- Personel: 802'den 3 bin 190'a

Son iki yılda Denizli, Bursa, İzmir ve Samsun illerinde Adli Tıp Grup Başkanlığı binaları hizmete açılırken; Ankara, Adana ve Gaziantep illerinde ise binaların temeli atıldı.

