Tunç: Aileyi Tehdit Eden Zararlı Akımlara Karşı Kararlıyız

Bakan Tunç, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu Toplantısında Konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, aileyi tehdit eden cinsiyetsizleştirme gibi zararlı akımlara karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini açıkladı.

Cinsiyetsizleştirmeye Karşı Önlemler Alınacak

Tunç, “Küresel düzeyde yoğun bir propagandası yapılan bu akımları önlemek için anayasal ve yasal tüm düzenlemeleri hayata geçirmek zorundayız.” ifadelerini kullanarak, aile değerlerini korumanın toplumun huzurunu sağlamak için elzem olduğunu vurguladı.

Kadına Şiddet İnsan Hakkı İhlali

Tunç, kadına şiddeti “insan hakkı ihlali” olarak tanımladı ve bu konuda sıfır tolerans ilkesiyle hareket edeceklerini belirtti. Son 22 yılda aile koruma ve kadın çocuk hakları konusunda önemli değişiklikler yapıldığını hatırlattı.

Adalet Teşkilatında Kadınların Rolü Artıyor

Bakan Tunç, kadınların adalet ve yargı hizmetlerinde yer almasının önemine dikkat çekerek, “2002 yılında kadın hakim ve savcı sayısı 1847 iken, bu sayı şimdi yüzde 406 artışla 9355’e yükseldi.” dedi. Ayrıca, adalet teşkilatında görev yapan kadın personelin sayısının 46.021 ile neredeyse yarı oranında olduğunu belirtti.

Çocukların Korunması Temel Görev

Çocuk hakları konusunun da dikkatle takip edildiğini ifade eden Tunç, “Çocukları korumak devletin en temel anayasal görevidir.” şeklinde konuştu. Yakında açıklanacak olan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesinde kadına karşı şiddet ve çocukların siber suçlardan korunmasına yönelik hedefler bulunacağını belirtti.

Dijital Platformlara Karşı Önlem Alınacak

Tunç, dijital platformların ailelerle olan bağları koparan içeriklere kesinlikle izin vermeyeceklerini ve bu tür platformlara erişim engeli de dahil olmak üzere yaptırımların uygulanacağını söyledi.

Uyuşturucu ve Dijital Suçlarla Mücadele

Uyuşturucuyla mücadelede kararlılıklarını sürdüreceklerini belirten Tunç, “Dijital uyuşturucu gibi sanal bahis ve yasadışı kumar suçlarıyla da Türk yargısının mücadelesi kararlılıkla devam edecektir.” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.