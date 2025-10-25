Tunç: BM Siber Suçlarla Mücadele Sözleşmesi Tarihi Dönüm Noktası

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen Siber Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi imza töreninde yaptığı konuşmada, sözleşmenin siber suçların önlenmesi, delillendirilmesi ve cezalandırılması başta olmak üzere bu alanda uluslararası düzeyde kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretilmesine katkı sağlayacağına inandıklarını bildirdi.

Sözleşmenin önemi

Tunç, küresel dijital güvenliğin ve hukukun üstünlüğünün korunması yolunda 'Siber Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin tarihi bir adım olduğunu belirtti. Dijitalleşmenin yarattığı faydaların yanında siber suçların da devletlerin güvenliği, istikrarı ve refahı açısından ciddi bir tehdit haline geldiğini vurguladı.

Tunç, bu tehdidin sınır aşan niteliğinin ortak ve uluslararası yanıt gerektirdiğine işaret ederek şunları kaydetti: 'Bugün, siber suçlar çok büyük ekonomik kayıplar oluşturmanın yanı sıra demokrasilerimizi, insan haklarını ve toplumsal güvenliğimizi doğrudan tehdit etmektedir. Siber saldırılar, veri güvenliği ihlali, terör, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, çocuk istismarı, uyuşturucu ticareti ve kültür varlığı kaçakçılığı gibi sınır aşan suçlarla mücadele, yeni tedbirler alınmasını ve uluslararası işbirliğini zorunlu kılmaktadır.' Tunç, sözleşmenin devletlere gerekli hukuki araçları ve işbirliği mekanizmalarını sunduğunu, bu yönüyle hukuki bağlayıcılığı olan ilk evrensel belge olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin taahhüdü ve adımları

Tunç, Türkiye'nin siber uzayın tüm insanlığın ortak alanı olarak korunması gerektiği ve siber güvenlik ile dijital yönetişimde uluslararası işbirliğinin devletlerin öncülüğünde yürütülmesi gerektiği görüşünde olduğunu belirtti. Türkiye'nin halihazırda siber suçlarla mücadele alanında birçok girişimde bulunduğunu, teknik yardım ve kapasite geliştirme çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlattı.

Türkiye'nin sözleşmeyi imzalayarak kurallara dayalı ve işbirliğine açık dijital düzene bağlılığını teyit ettiğini vurgulayan Tunç, ulusal düzeyde yapılan mevzuat düzenlemeleri ve Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kuruluşuna dikkat çekti. Tunç, sözleşmenin özellikle çocukları çevrim içi ortamda korumaya yönelik yenilikçi hükümlerinin uluslararası standartları ileri taşıyacağını; çocuklara yönelik cinsel suçların önlenmesi ve mahrem görüntülerin rıza olmadan ifşasının suç sayılması gibi maddelerin güçlü koruma mekanizmaları sunduğunu belirtti.

Gazze vurgusu

Tunç, BM üyesi ülkelerin temsilcileri olarak siber dünyada suçların önlenmesini konuşurken aynı zamanda Gazze'de yaşanan insanlık dramına da değindiklerini söyledi. Tunç, Gazze'de '68 binden fazla masum insanın hayatını kaybettiğini', gazetecilerin öldürüldüğünü ve korunması gereken yapıların enkaza dönüştüğünü hatırlatarak uluslararası hukuk mekanizmalarının yavaşlığı ve etkisizliğinin insanlığın ortak vicdanında derin yaralar açtığını vurguladı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Gazze'de ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve kalıcı barış için uluslararası çabalara destek vermeye devam edeceğini ifade eden Tunç, 'Türkiye, her koşulda insan onurunu, barışı ve adaleti savunmaya devam edecek, Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında olmayı sürdürecektir' diye konuştu.

Hanoi'de diplomasi görüşmesi

Öte yandan Tunç, Hanoi Büyükelçisi Korhan Kemik ile bir araya geldi. Tunç, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ülkede yürütülen çalışmalar ve vatandaşlarımızın desteklenmesine yönelik yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldık. Ülkemizi başarıyla temsil eden Büyükelçimize çalışmalarında kolaylıklar diliyor, misafirperverliği için teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Tunç, konuşmasını sözleşmenin siber suçlarla mücadele ve insan haklarının korunması açısından küresel sorumluluk taşıdığı vurgusuyla tamamlayarak katılımcılara selamlarını iletti.

