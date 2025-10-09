Tunç: Gazze'de ateşkese onay, kalıcı barış için kritik adım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasına ilişkin yaptığı açıklamada sürecin önemine dikkat çekti.

"Bugüne kadar insan haklarını yok sayan, savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail'in ateşkese uyması, ateşkesin kalıcı hale gelmesi, bir damla dahi masum kanı akmaması için uluslararası mekanizmalar üzerine düşeni yapmalıdır."

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 7 Ekim 2023'ten bu yana, tam 2 yıldır kan ve gözyaşının aktığı, 67 binin üzerinde masum sivilin hayatını kaybettiği Gazze'de ateşkesin sağlanmasının memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Ateşkesin sadece geçici bir nefes değil; insani hassasiyetin, adaletin ve kalıcı barışın başlangıcı olması gerektiğini vurgulayan Tunç, ateşkesin bozulmamasının sayısız canın kurtarılması ve yeni trajedilerin önlenmesi için en temel şart olduğunu kaydetti.

Bakan Tunç, hayatta kalan ancak açlıkla, susuzlukla, hastalıklarla mücadele eden Filistinlilere insani yardımların ulaştırılmasının da önünün açılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve insani liderliğinde Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya; adaleti, hakkı ve hakikati savunmaya devam edeceğiz. Adil ve sürdürülebilir bir barışın teminatı olan 1967 sınırları temelinde, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü korunan bir Filistin Devleti kurulana kadar hukukun ve vicdanların gerektirdiği her adımı insanlık adına atmayı sürdüreceğiz."