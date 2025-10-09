Tunç: Gazze'de ateşkese onay, kalıcı barış için kritik adım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze'de ateşkesin ilk aşamasının onaylanmasını memnuniyetle karşıladı; uluslararası mekanizmaların kalıcı ateşkesi sağlaması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 11:07
Tunç: Gazze'de ateşkese onay, kalıcı barış için kritik adım

Tunç: Gazze'de ateşkese onay, kalıcı barış için kritik adım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasına ilişkin yaptığı açıklamada sürecin önemine dikkat çekti.

"Bugüne kadar insan haklarını yok sayan, savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail'in ateşkese uyması, ateşkesin kalıcı hale gelmesi, bir damla dahi masum kanı akmaması için uluslararası mekanizmalar üzerine düşeni yapmalıdır."

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 7 Ekim 2023'ten bu yana, tam 2 yıldır kan ve gözyaşının aktığı, 67 binin üzerinde masum sivilin hayatını kaybettiği Gazze'de ateşkesin sağlanmasının memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Ateşkesin sadece geçici bir nefes değil; insani hassasiyetin, adaletin ve kalıcı barışın başlangıcı olması gerektiğini vurgulayan Tunç, ateşkesin bozulmamasının sayısız canın kurtarılması ve yeni trajedilerin önlenmesi için en temel şart olduğunu kaydetti.

Bakan Tunç, hayatta kalan ancak açlıkla, susuzlukla, hastalıklarla mücadele eden Filistinlilere insani yardımların ulaştırılmasının da önünün açılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve insani liderliğinde Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya; adaleti, hakkı ve hakikati savunmaya devam edeceğiz. Adil ve sürdürülebilir bir barışın teminatı olan 1967 sınırları temelinde, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü korunan bir Filistin Devleti kurulana kadar hukukun ve vicdanların gerektirdiği her adımı insanlık adına atmayı sürdüreceğiz."

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sivil Toplumla İşbirliği Güçlendiriliyor
2
AFAD ve Türk Kızılay, Gazze'ye 100 Bin Ton Üzeri İnsani Yardımı Değerlendirdi
3
Kars'ta 6 Yaşındaki Muhammet'in Maganda Kurşunuyla Ölümü: 5 Sanığın Yargılanmasına Devam
4
Tillo Heriresi Üretimi: Üç Kuşak Bir Arada
5
Vedat Işıkhan: Üçlü Danışma Kurulu'nda Sendikal Haklar ve Dijital Dönüşüm Vurgusu
6
Denizli'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Anne ve Kızı Öldü
7
CHP Lideri Özgür Özel: Gazze Ateşkesi ve Madrid‑Brüksel Temasları

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında