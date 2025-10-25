Tunç: Hukukta Dijitalleşme UYAP ve Yapay Zeka ile Güçleniyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen "Dijital Dönüşüm Çağında Vatandaşların Korunması Paneli"nde Türkiye'nin hukuk alanındaki dijital dönüşümüne ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Paneldeki ana mesajlar

Tunç, uluslararası toplumun siber suçlarla mücadeleyi dijital çağın en önemli gündemlerinden biri olarak gördüğünü vurgulayarak, yaklaşık 100 ülke temsilcisinin imzasını taşıyan Siber Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin adalet, güvenlik ve insan haklarının korunmasında ortak iradeyi gösterdiğini söyledi. Tunç, "Bu irade dijital dünyanın getirdiği fırsatların yanında artan tehditlere karşı küresel dayanışmanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Sınır aşan suçlar ve uluslararası iş birliği gereği

Bakan Tunç, sınır aşan suçlarla başa çıkmada tek ülkenin yeterli olamayacağını belirterek, "Ülkelerin tek başına bu suçlarla mücadele etmesi söz konusu olamıyor, başarılı olamıyor, iş birliği gerekiyor" dedi. Tunç, özellikle çocukların korunması, insan ticareti, uyuşturucu ve ekonomik suçlar ile veri güvenliği alanlarında ülkeler arası koordinasyonun zorunlu olduğunu kaydetti.

UYAP ve adli bilişim projeleri

Tunç, adalet hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla teknolojik çözümleri yargının kullanımına sunduklarını anlatarak UYAP'ı ön plana çıkardı. Bakan şöyle konuştu: "2007 yılında hayata geçirdiğimiz Ulusal Yargı Ağı Projesi UYAP bilişim sistemi, adli işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan bir bilişim sistemidir."

UYAP'ın, ilk derece mahkemelerinden yüksek mahkemelere kadar tüm adli birimleri ve Adalet Bakanlığı merkez ile taşra birimlerini bağladığını aktaran Tunç, entegrasyon çalışmaları kapsamında 57 kurumla 186 farklı entegrasyonu tamamladıklarını belirtti. UYAP sayesinde dava dosyalarının dijital ortamda görüntülenebildiğini, dava açma veya savunma sunma işlemlerinin fiziken mahkemeye gitmeden yapılabildiğini, sistemin sağladığı en büyük avantajların ise hız, şeffaflık ve erişilebilirlik olduğunu vurguladı.

Tunç, UYAP kapsamında geliştirilen mobil uygulamalar sayesinde avukat ve vatandaşların dava açma, dava dosyasını görüntüleme ve icra takibi başlatma gibi işlemleri adliyeye gitmeden gerçekleştirebildiğini; UYAP vatandaş portalının ise 25 milyon 770 bin kullanıcıya ulaştığını söyledi.

Ayrıca Tunç, SEGBİS ile ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerin duruşmalara getirilmeden katılabildiğini ve elektronik tebligat sistemiyle bilgi güvenliği ile kişisel verilerin korunmasının sağlandığını, sistem sayesinde haftalar süren tebligat işlemlerinin saniyeler içinde gerçekleştirildiğini anlattı. Tunç, bugüne dek 323 milyon elektronik tebligat yapıldığını ve bunun karşılığında 11 bin 113 ton kağıt tasarrufu sağlandığını kaydetti.

Yapay zeka, veri güvenliği ve etik

Bakan Tunç, yapay zekâ teknolojilerinin yargı süreçlerinde kullanımına yönelik çalışmalara değinerek, "Türkiye'de büyük veri analizleri, dava yoğunluk haritaları ve yargı süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çeşitli yazılımlar geliştirilmektedir" dedi. Tunç, özellikle dava tasnifi, benzer içtihatların tespiti ve karar taslakları oluşturma alanlarında yapay zekâ destekli sistemlerin geliştirildiğini ve bu çalışmaların etik, hukuki ve teknik boyutlarının dikkatle ele alındığını belirtti.

Veri güvenliği ve kişisel verilerin korunmasının dijital dönüşümün en çok tartışılan konuları olduğunu söyleyen Tunç, hassas yargı verilerinin korunması için güçlü siber güvenlik altyapısının gerektiğini ve bu kapsamda Türkiye'nin adımlarından biri olarak Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulduğunu hatırlattı.

Kapanış vurgusu

Bakan Tunç, panelde şu ifadeyi kullandı: "Türkiye'de hukuk alanındaki dijitalleşmeyi daha da derinleştirmekte kararlıyız. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz sistemleri ve tecrübeyi de bu ortak vizyonun parçası olarak paylaşmaya hazırız. Bu süreci aynı zamanda hukuki, etik ve toplumsal temeller üzerine inşa ediyoruz."

Tunç, dijitalleşmenin adaletin hızını artırırken hakkaniyet ve tarafsızlık ilkesinden taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı ve vatandaşların korunmasının dijital çağda hem bir hak hem de zorunluluk olduğunu söyledi: "Her birimiz bu dönüşümün hem kullanıcısı hem de sorumlusuyuz."

