Tunç: İsrail "terör örgütü gibi" davrandı, uluslararası sistem etkisizleşti

Adalet Bakanı Tunç Kırıkkale Üniversitesi'nde konuştu

Kırıkkale Üniversitesinin Akademik Yıl Açılış Töreni'nde "İlk dersimiz Gazze" konulu açılış dersini veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin ve Gazze'de son iki yılda yaşananlara ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'e yönelik suçlamalar

Tunç, konuşmasında uluslararası kuruluşların kararlarına uymamakla eleştirdiği İsrail için, "İsrail adeta bir terör örgütü gibi davrandı ve uluslararası mahkemelerin kararlarına uymayarak, uluslararası kuruluşların kararlarını hiçe sayarak adeta uluslararası sistemin nasıl etkisiz hale getirildiğini bütün dünyaya göstermiş oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan, Gazze'de iki yıldır BM Soykırım Sözleşmesi maddelerinin ihlal edildiğini, masum insanların dünya gözü önünde katledildiğini ve bunun tarihsel bir insanlık dramı olduğunu söyledi. Ayrıca ateşkes anlaşmasıyla umutların yeniden yeşerdiğini ve bu anlaşmanın kalıcı olmasını dilediğini belirtti.

Uluslararası mekanizmaların yetersizliği

Tunç, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası organların İsrail'e yönelik çok sayıda kararına rağmen bunların uygulanmadığını, BM Güvenlik Konseyi'nin kararları gündeme getirmediğini ve bazı insani yardım önerilerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin veto oylarıyla karşılaştığını vurguladı.

Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi süreçlerine rağmen alınan tedbirlerin icraata geçirilemediğini söyleyen Tunç, bunun uluslararası adalet mekanizmalarının etkisizliğini gözler önüne serdiğini kaydetti.

Uluslararası sisteme revizyon çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" çağrısına atıf yapan Tunç, uluslararası sistemin köklü bir revizyona tabi tutulması gerektiğini, böylece benzer insanlık suçlarının tekrarının engellenebileceğini ifade etti.

Filistin devletine destek

Bakan, Filistin'de 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasının zorunlu olduğunu ve bu gerçekleşene kadar Türkiye'nin Filistin davasını savunmaya devam edeceğini belirtti.

Hukuk eğitimi ve kontenjan düzenlemesi

Tunç, Kırıkkale Üniversitesinin 2024 adli yargı hakim ve savcı yardımcılığı sınavındaki başarısını hatırlatarak öğrencilere tebrik ve başarı diledi. Hukuk fakültelerindeki yapısal değişikliklere ilişkin olarak şunları aktardı:

Adalet Meslek Yüksekokullarından dikey geçiş kaldırıldı.

İkinci öğretimler sona erdirildi.

Hukuk fakültelerinin kontenjanları bu yıl %50 düşürülerek , 14 bin 164'ten 10 bin 300'e indirildi.

Hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması şartı olarak 100 bin uygulaması öngörüldü (Danıştay kararı nedeniyle uygulama önümüzdeki yıldan itibaren başlayacak).

Tunç, eğitimin kalitesini artırma hedefiyle bu adımların atıldığını ve hukuk fakültelerine en yüksek puanlı adayların gelmesinin amaçlandığını kaydetti.

Terörle mücadele ve şehitlerin emaneti

Adalet Bakanı, Türkiye'nin en büyük engelinin terör olduğunu vurgulayarak, "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız çünkü onlar terörsüz Türkiye istiyorlardı" dedi. Sürecin sabote edilmesine yönelik iç ve dış odaklara karşı uyanık olunacağını, TBMM'de sağlanan uzlaşma ile terörsüz Türkiye hedefine ilerlediklerini söyledi.

Ziyaret ve törenler

Kırıkkale programı kapsamında Tunç, Valiliği ziyaret etti; Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can ve Vali Mehmet Makas tarafından karşılandı. Tunç, çocuklarla sohbet etti, hediyeler verdi ve Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Adaletin gecikmesinin adalet olmadığı vurgusunu yapan Tunç, adaletin toplumsal barış ve huzurun teminatı olduğunu, devletin öncelikli görevinin adaleti tesis etmek olduğunu sözlerine ekledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (solda), Kırıkkale ziyaretleri kapsamında Vali Mehmet Makas'ı (sağda) ziyaret etti.