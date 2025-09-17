Tunç, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı İdam Edilişlerinin 64. Yılında Andı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, idam edilişlerinin 64. yılında Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

Paylaşımı ve mesajı

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın darbe mahkemeleri tarafından haksız ve hukuksuz bir şekilde idama mahkum edildiğini belirtti.

Hayatlarını ülkemize ve milletimize adayan demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde ilelebet yaşayacaktır.

Şehadetlerinin 64. yılında Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı saygı ve rahmetle yad eden Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Demokrasi tarihimizin kara lekesi 27 Mayıs darbesini, milli iradeye yapılan ihaneti, vesayetçilerin hukuksuz uygulamalarını aklımızdan hiçbir zaman çıkarmayacağız. Daima milletimizin safında, milli iradenin yanında durmaya devam edecek, daha güçlü bir demokrasi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da vesayetçi zihniyete ve destekçilerine kesinlikle fırsat vermeyeceğiz.