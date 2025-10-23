Tunç: Türkiye Adalet Akademisi'nde Hakim‑Savcı Yardımcılığıyla Yargıda Kaliteyi Artıracağız

Tunç, Türkiye Adalet Akademisi'nde hakim‑savcı yardımcılarıyla buluştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi'nde eğitimleri devam eden 2. dönem hakim‑savcı yardımcılarıyla "Gelenekten Geleceğe Adalet Eğitimi" programında bir araya geldi.

Eğitim ve görevin önemi

Tunç, Türkiye Yüzyılının inşa sürecinde genç hukukçulara büyük görev düştüğünü belirterek, akademide ve adliyelerde kazanılacak tecrübelerin kürsüye daha güçlü çıkmalarını sağlayacağını söyledi.

"Hakim-savcı yardımcılığı sistemine geçmemizin sebebi kaliteyi daha da artırmak ve bu hedefi gerçekleştirmek." ifadelerini kullanan Tunç, adayların kurasının kasım ayı gibi çekileceğini, Akademi'de bundan sonra sürekli hakim‑savcı yardımcıları bulunacağını aktardı.

Tunç ayrıca, "Sizlere güveniyoruz. Sizler yargıda kaliteyi daha da artıracaksınız. ... ülkemizin, milletimizin hizmetinde en güzel çalışmaları yapacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Altyapı, mevzuat ve teknolojik gelişmeler

Bakan Tunç, adalet hizmetlerinin etkinliği için mevzuatın güncel ve ihtiyaçlara cevap verir nitelikte olması gerektiğini belirterek, yargı reformu strateji belgeleriyle mevzuatın yenilendiğini bildirdi.

Fiziki altyapıda önemli mesafe katettiklerini söyleyen Tunç, 78 adliye sarayından bugün 387 civarında yeni müstakil adliye binası bulunduğunu, ayrıca 68 yatırım programında adliye olduğunu kaydetti. Her hafta açılış ve temel atma törenleriyle adliyelerin daha kaliteli mekanlara kavuşması için çaba gösterdiklerini, UYAP sistemini geliştirerek teknolojinin imkanlarını artırdıklarını anlattı.

İnsan kaynağı ve reform çalışmaları

Tunç, yargıda asıl karar verecek unsurun insan olduğunu, kürsüdeki hakimler, iddia makamı savcılar ve savunmayı temsil eden avukatların önemine işaret etti. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve hakim‑savcı yardımcılığı gibi uygulamaların amacının adalet hizmetlerindeki insan kalitesini yükseltmek olduğunu vurguladı.

Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesinde yargı hizmetlerinin gecikmeksizin, öngörülebilir ve güvenilir şekilde gerçekleşmesine yönelik hedeflerin yer aldığını belirterek, 11. Yargı Paketi üzerinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

