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Tunç, Zonguldak'ta Yeni Anayasa ve Demokrasi Vurgusu Yaptı

Adalet Bakanı Tunç, Zonguldak'ta AK Parti kongresinde yeni anayasa ve demokrasi standartlarının yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 15:04
Tunç, Zonguldak'ta Yeni Anayasa ve Demokrasi Vurgusu Yaptı

Adalet Bakanı Tunç'tan Kongrede Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ta düzenlenen AK Parti Devrek İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Ülkemizi yeni bir anayasaya kavuşturarak, demokrasinin standartlarını daha da yükseltmek için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin Tarihçesi ve Geçmişte Yaşanan Olaylar

Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda yapılan kongrede Tunç, AK Parti'nin kuruluş sürecindeki zorluklardan ve tuzaklardan bahsetti. Örneğin, 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında yaşanan 367 krizine de değinen Tunç, o dönemde halkın iradesini savunmak amacıyla referandum çağrısında bulunduklarını hatırlattı.

Savunma Sanayisindeki Gelişmeler

Tunç, Türkiye'nin savunma sanayisinin güçlenmesi ve %80 yerlilik oranına ulaşması gerektiğinin altını çizdi: "Savunma sanayisinde güçlü olmayan bir ülkenin güvenliğini sağlamak mümkün değildir. Bu alanda büyük bir mücadelenin içerisindeyiz."

Demokratik ve Sivil Bir Anayasa Çağrısı

"Yeni, demokratik, sivil bir anayasayla Türkiye Yüzyılına başlayalım" diyen Tunç, bu süreçte herkesin kendini bulabileceği bir anayasa oluşturmanın önemini vurguladı. "Mecliste uzlaşma sağlanması şart. Bu uzlaşmaya yanaşmayanlar milletimiz tarafından kabul görmeyecektir." şeklinde konuştu.

Bölgesel Güvenlik ve Birlik Vurgusu

Bakan Tunç, Türkiye'nin çevresindeki jeopolitik sorunlara ve bunların ardında yatan küresel güçlerin amaçlarına dikkat çekerek, "Türkiye'nin birlik ve beraberliğini sağlamalı, kardeşlik bağlarını güçlendirmeliyiz. Türk, Kürt, Çerkez ve Laz olarak hep birlikte Türkiye'yiz." dedi.

Uluslararası Adalet Mücadelesi

Gazze'deki güncel duruma da değinen Tunç, 50 bine yakın Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız, oradaki akan kanın durdurulması için mücadele ediyor. Bu uluslararası sistemin insanlık sorunlarına yanıt veremediğini tüm dünyaya haykırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekonomik Reformlar ve Halkın Refahı

Son olarak, Tunç, Türkiye'nin ekonomik gelişmeleri ve halkın alım gücünü artırma hedefleri üzerine de konuştu. "Bu süreç geçecek ve halkımızın refahı için her türlü projeyi hayata geçireceğiz." dedi.

Kongrede, AK Parti Zonguldak milletvekilleri, Devrek Belediye Başkanı ve diğer parti yetkilileri de konuşma yaptı. Zonguldak'ın geleceğine yönelik vurguların yapıldığı bu kongrede, AK Parti Devrek İlçe Başkanı İsmail Cinbir güven tazeledi.

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