Tunca Nehri'nde Yosun ve Su Mercimeği Artışı

Tunca Nehri'nde Yeşil Dönüşüm

Tunca Nehri'nin yüzeyinde son dönemde belirgin bir artış gösteren yosun ve su mercimeklerinin yayılımı gözlemleniyor. Nehirdeki debinin saniyede 2 metreküp olarak ölçülmesiyle, özellikle su akışının durduğu bölgelerde yaz aylarında baş gösteren bu doğal olay geniş bir alana yayılmış durumda.

Yeşil Renkli Manzara

Tunca Köprüsü çevresinde yoğunlaşan yosun ve su mercimekleri, nehrin yüzeyini neredeyse tamamen kaplayarak adeta yeşile boyanmış bir görüntü oluşturdu. Bu durum, yaz kuraklığı ve tarımsal sulamanın etkisiyle debinin azalması sonucu meydana geldi.

Gelecek için Beklentiler

Uzmanlar, bu durumun sonbahar aylarındaki yağışlarla birlikte düzelmesini bekliyor. Yeşil örtünün Tunca Nehri üzerindeki etkileri ve gelecekteki su dengeleri, çevre duyarlılığı açısından dikkatle izleniyor.

Tunca Nehri'nin yüzeyinde oluşan yosun ve su mercimeklerinin yayılım alanı arttı. Debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nde su akışının durduğu alanlarda yaz başında ortaya çıkan su mercimeği ve yosun alanı genişledi.

Tunca Nehri'nin yüzeyinde oluşan yosun ve su mercimeklerinin yayılım alanı arttı. Debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nde su akışının durduğu alanlarda yaz başında ortaya çıkan su mercimeği ve yosun alanı genişledi.

Tunca Nehri'nin yüzeyinde oluşan yosun ve su mercimeklerinin yayılım alanı arttı. Debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nde su akışının durduğu alanlarda yaz başında ortaya çıkan su mercimeği ve yosun alanı genişledi.

Tunca Nehri'nin yüzeyinde oluşan yosun ve su mercimeklerinin yayılım alanı arttı. Debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nde su akışının durduğu alanlarda yaz başında ortaya çıkan su mercimeği ve yosun alanı genişledi.

Tunca Nehri'nin yüzeyinde oluşan yosun ve su mercimeklerinin yayılım alanı arttı. Debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nde su akışının durduğu alanlarda yaz başında ortaya çıkan su mercimeği ve yosun alanı genişledi.

Tunca Nehri'nin yüzeyinde oluşan yosun ve su mercimeklerinin yayılım alanı arttı. Debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nde su akışının durduğu alanlarda yaz başında ortaya çıkan su mercimeği ve yosun alanı genişledi.

Tunca Nehri'nin yüzeyinde oluşan yosun ve su mercimeklerinin yayılım alanı arttı. Debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nde su akışının durduğu alanlarda yaz başında ortaya çıkan su mercimeği ve yosun alanı genişledi.

Tunca Nehri'nin yüzeyinde oluşan yosun ve su mercimeklerinin yayılım alanı arttı. Debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nde su akışının durduğu alanlarda yaz başında ortaya çıkan su mercimeği ve yosun alanı genişledi.

Tunca Nehri'nin yüzeyinde oluşan yosun ve su mercimeklerinin yayılım alanı arttı. Debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nde su akışının durduğu alanlarda yaz başında ortaya çıkan su mercimeği ve yosun alanı genişledi.

Tunca Nehri'nin yüzeyinde oluşan yosun ve su mercimeklerinin yayılım alanı arttı. Debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nde su akışının durduğu alanlarda yaz başında ortaya çıkan su mercimeği ve yosun alanı genişledi.

Tunca Nehri'nin yüzeyinde oluşan yosun ve su mercimeklerinin yayılım alanı arttı. Debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nde su akışının durduğu alanlarda yaz başında ortaya çıkan su mercimeği ve yosun alanı genişledi.

Tunca Nehri'nin yüzeyinde oluşan yosun ve su mercimeklerinin yayılım alanı arttı. Debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nde su akışının durduğu alanlarda yaz başında ortaya çıkan su mercimeği ve yosun alanı genişledi.

Tunca Nehri'nin yüzeyinde oluşan yosun ve su mercimeklerinin yayılım alanı arttı. Debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nde su akışının durduğu alanlarda yaz başında ortaya çıkan su mercimeği ve yosun alanı genişledi.

Tunca Nehri'nin yüzeyinde oluşan yosun ve su mercimeklerinin yayılım alanı arttı. Debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nde su akışının durduğu alanlarda yaz başında ortaya çıkan su mercimeği ve yosun alanı genişledi.

Tunca Nehri'nin yüzeyinde oluşan yosun ve su mercimeklerinin yayılım alanı arttı. Debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nde su akışının durduğu alanlarda yaz başında ortaya çıkan su mercimeği ve yosun alanı genişledi.

Tunca Nehri'nin yüzeyinde oluşan yosun ve su mercimeklerinin yayılım alanı arttı. Debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nde su akışının durduğu alanlarda yaz başında ortaya çıkan su mercimeği ve yosun alanı genişledi.