Tunceli'de 16 ilde 29 suçtan aranan firari yakalandı

Jandarmanın 11 aylık çalışması sonucu gözaltı

Tunceli'de, 16 ilde 29 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı.

Jandarma ekipleri, "internet ve telefon yoluyla dolandırıcılık" suçları da dahil olmak üzere 29 ayrı suçtan 16 ilde aranan Y.Ç (28)'nin yakalanması için inceleme başlattı.

Ekipler, 11 aylık gelişmiş istihbarat ve teknik takip çalışmasıyla şüphelinin kent merkezindeki Moğultay Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda şüpheli, gizlendiği evde gözaltına alındı.

İncelemede, şüphelinin 29 suçtan 4'ü için 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının, 2'si için ise 16 bin 240 lira adli para cezasının bulunduğu; diğer suçlarla ilgili soruşturmaların sürdüğü belirlendi.

Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

