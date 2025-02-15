Tunceli'de 2 Metreyi Bulan Kar, Yol Açma Çalışmalarını Zorlaştırıyor

Tunceli'de 2 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle köy yolları kapandı, ekipler zorlu koşullarda çalışarak ulaşımı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 15:47
Tunceli'de 2 Metreyi Bulan Kar, Yol Açma Çalışmalarını Zorlaştırıyor

Tunceli'de Kar Yağışıyla Başlayan Zorlu Yol Açma Çalışmaları

Tunceli'de etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler yoğun bir mesai harcamaya devam ediyor. Son günlerde yaşanan yağışlar neticesinde, bazı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

Kapanan Yollar ve İl Özel İdaresi Ekipleri

Yağışlar, şehir merkezi ile Ovacık, Çemişgezek, Nazımiye, Mazgirt ve Pülümür ilçelerindeki 18 köy yolunun kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, iş makinelerinin yardımıyla karla dolmuş yolları açmak için zor arazi koşullarında mücadele ediyor.

Köylülerin Ulaşımını Sağlamak İçin Çalışmalar Sürüyor

Kar kütlelerini temizleyerek köylülerin şehre ulaşmasını sağlamak amacıyla çalışan ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen özveriyle görevlerini sürdürüyor. Tunceli'deki kar yağışının getirdiği zorluklar, ulaşımda aksamalara yol açarken, ekiplerin gayretleri her an önem kazanmaktadır.

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