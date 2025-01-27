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Tunceli'de 2023 yılında 5,071 PKK Operasyonu Düzenlendi

Tunceli'de 2023 yılında düzenlenen PKK operasyonlarının detayları Vali Tekbıyıkoğlu tarafından açıklandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 12:38
Tunceli'de 2023 yılında 5,071 PKK Operasyonu Düzenlendi

Tunceli'de PKK'ya Yönelik Operasyonlar Sürüyor

Tunceli'de, terör örgütü PKK'ya yönelik geçen yıl toplam 5,071 operasyon gerçekleştirildi. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ile birlikte düzenlediği Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, kentteki güvenlik çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

2024 Hedefleri Belirlendi

2024 yılı için de planlanan operasyonların sayısı hakkında bilgi veren Tekbıyıkoğlu, bu yıl içinde 5,046 kırsal ve 25 şehir olmak üzere toplam 5,071 operasyon düzenleneceğini açıkladı. Yapılan operasyonlar sonucunda, 2 terörist sağ olarak ele geçirildi. Ayrıca, Mahir Serhat kod adlı teröristin Antalya'nın Kepez ilçesinde yakalandığı belirtildi.

Asayiş Suçlarında Düşüş

Geçen yıl, Tunceli'de kişilere karşı işlenen suçlarda genel olarak yüzde 8 oranında bir düşüş kaydedildi ve bu olayların aydınlatılma oranı ise %99 olarak belirlendi. Kişiyi hürriyetten yoksun bırakma suçunda %44, çocuğun cinsel istismarı suçunda %27 ve konut dokunulmazlığının ihlali suçunda ise %9’luk bir azalma görüldü.

Organize Suçlarla Kapsamlı Mücadele

2024 yılı içinde iki organize suç örgütü çökertildi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı. Tekbıyıkoğlu, organize suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini vurguladı. İnsanların huzuru için emniyet ve jandarmanın 7/24 çalışacağını ifade etti.

Uyuşturucu ve Trafik Denetimleri

Uyuşturucu kaçakçılığına karşı da etkin operasyonlar gerçekleştirildi. 2024'te yapılan 20 operasyonda 41 şahıs gözaltına alındı ve 17'si tutuklandı. Trafik denetimleri kapsamında, 405 sürücünün sürücü belgesine el konuldu; bu vakaların çoğu alkollü araç kullanımı ile ilgili olduğu ifade edildi. 2024 yılında Tunceli'de 4 ölümlü, 230 yaralanmalı ve 190 maddi hasarlı olmak üzere toplam 424 kaza meydana geldi.

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