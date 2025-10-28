Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Meşaleli Yürüyüş
Mameki Parkı'ndan Kışla Meydanı'na coşkulu yürüyüş
Tunceli'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi.
Etkinlik Mameki Parkı önünde başladı. Yürüyüşe, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, vali yardımcıları, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Kışla Meydanı'na yürüdü.
Yürüyüş sırasında zaman zaman marşlar söylendi ve sloganlar atıldı.
