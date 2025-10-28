Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Meşaleli Yürüyüş

Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Mameki Parkı'ndan Kışla Meydanı'na meşaleli yürüyüş düzenlendi; protokol ve vatandaşlar katıldı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 20:12
Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Meşaleli Yürüyüş

Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Meşaleli Yürüyüş

Mameki Parkı'ndan Kışla Meydanı'na coşkulu yürüyüş

Tunceli'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi.

Etkinlik Mameki Parkı önünde başladı. Yürüyüşe, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, vali yardımcıları, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Kışla Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında zaman zaman marşlar söylendi ve sloganlar atıldı.

Tunceli'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi. Katılımcılar...

Tunceli'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi. Katılımcılar Mameki Parkı önünden, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Kışla Meydanı'na yürüdü.

İLGİLİ HABERLER

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Silahlı Saldırı: Anadolu Sanayi Sitesi'nde 12 Kişi Yaralandı
2
Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde
3
Yayıncılar Hedef Gösteriliyor: Sektörden Tepki Geldi
4
Cumhuriyet Coşkusu: Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 102. Yıl Konseri
5
Kırklareli'de 'Cumhuriyet' Manşetli Gazeteyi Dağıtan Gazeteci Çocuklar
6
Erzurum'da İnşaatta 7. Kattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
7
Zelenskiy, Başkan Trump ile Kritik Görüşme Yapacak

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar