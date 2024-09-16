Tunceli'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Tunceli'de Deprem Alarmı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bugün saat 16:44'te, 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu beklenmedik sarsıntı, bölgedeki vatandaşlar arasında endişeye yol açtı.

Depremin Detayları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sayfasında ifade edilen bilgilere göre, depremin merkez üssü Pülümür olarak belirlendi. Sarsıntının, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği kayıtlara geçti. Yerel Halk Tedirgin Oldu

Olay sonrası bölgedeki vatandaşlar, depremin etkisini hissederek evlerini terk etme ihtiyacı duydu. Yetkililer, ilerleyen saatlerde durumu yakından takip ettiklerini duyurdu.