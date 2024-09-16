DOLAR
33,99 0%
EURO
37,84 0%
ALTIN
2.818,25 0%
BITCOIN
1.965.644,3 0%

Tunceli'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Tunceli Pülümür'de meydana gelen deprem, vatandaşları tedirgin etti. Sarsıntının derinliği 7 kilometre.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 17:08
Tunceli'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Tunceli'de Deprem Alarmı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bugün saat 16:44'te, 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu beklenmedik sarsıntı, bölgedeki vatandaşlar arasında endişeye yol açtı.

Depremin Detayları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sayfasında ifade edilen bilgilere göre, depremin merkez üssü Pülümür olarak belirlendi. Sarsıntının, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği kayıtlara geçti. Yerel Halk Tedirgin Oldu

Olay sonrası bölgedeki vatandaşlar, depremin etkisini hissederek evlerini terk etme ihtiyacı duydu. Yetkililer, ilerleyen saatlerde durumu yakından takip ettiklerini duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İşte amca, anne, yenge ve abinin Narin'i öldürmeye karar verdikleri an: Ahırda bakın neye şahit olmuş
2
Narin Güran Soruşturmasında ŞOKE EDEN DETAY: Anne Yüksel Güran'ın Kaydedilen Görüntüsü Sosyal Medyada Gündem Oldu
3
Tokat'ta Öğretmene Darp Girişimi: Veli Gözaltında
4
Hamas, Eriha'daki Saldırıyı Tehcir Girişimi Olarak Nitelendirdi
5
Isparta'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
6
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Abisinin TikTok Hesabı ve Aileyle İlgili Paylaşımlar Dikkat Çekti
7
Depremzede Öğrenciler 'Benim Hikayem Projesi' ile Kamerayla Tanıştı

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor