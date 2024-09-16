Tunceli'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Tunceli'de Deprem Alarmı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, bugün saat 16.44'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin odak derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.

Valilikten Açıklama Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı Pülümür merkezli gerçekleşti. Tunceli Valiliği, depremin ardından yapılan değerlendirmelerde, can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum olmadığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Saha taramalarına devam edilmektedir. Vatandaşlarımızdan henüz herhangi bir olumsuz bildirim gelmemiştir." ifadeleri kullanıldı.