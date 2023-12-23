Tunceli’de 96 köy yolu ulaşıma kapandı: Bölgede kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı

Tunceli'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sağanak' uyarısı yaptığı günlerde, gece başlayan yağmur sabaha doğru karla karıştı. Kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu ve beyaz örtüyle kaplandı.

Tunceli'nin Pülümür, Nazımiye, Hozat ve Ovacık ilçelerinde yağan kar, bölgeyi beyaz bir örtüyle kapladı. Munzur Dağı'nın eteklerindeki Ovacık ilçesinde ve diğer yüksek kesimlerde kar kalınlığı 35 santimetreye çıktı. Kar yağışı nedeniyle 96 köy yolunda ulaşım durdu.

Valilik yönetiminde İl Özel İdaresi, 58 araç ve 110 çalışan ile kar temizliğine girişti. İlçe belediyeleri de ilçe merkezlerindeki yolların ve kaldırımların karını kaldırdı.

Tunceli-Erzincan kara yolunun 2 bin metre yükseklikteki Cankurtaran bölgesinde, Tunceli-Elazığ kara yolunda ve il merkezi ile ilçeler arasındaki yollarda kar ve tipi nedeniyle ulaşım zorlaştı. Karayolları 86. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, keskin virajların olduğu yollarda kar küreme çalışması yaparak, sürücülere güvenli yolculuk sağladı.

Karayolları ekipleri, dağ yamaçlarındaki kar birikintilerini çeşitli araçlarla kaldırdı. Dağ Yolu bölgesindeki bakım evinde de kar ve tipi gibi olumsuz durumlara karşı önlem aldı.

Karla mücadele çalışmalarının durmadan devam ettiğini söyleyen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Gerek İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği gerek Karayolları ekiplerimiz bir vatandaşımız ve bir sürücümüzün mağdur olmaması için aralıksız bir şekilde karla mücadele ediyor. Ekiplerimiz yoğun mücadele vermektedir. Jandarma ve Karayolları ekiplerimiz ana yol güzergahlarında olumsuz bir durum yaşanmaması için hazırda bekletiliyor. Olumsuz bir durum yaşayan vatandaşlarımızın 112 çağrı merkezlerine ulaşarak yardım isteyebilirler. Şehirler arası yollarda da bir aksama yoktur, yollarımız açıktır. Ayrıca sürücülerimiz zincirsiz ve kar lastiklerini takmadan lütfen yola çıkmasın" diye konuştu.