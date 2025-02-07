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Tunceli'de Antik Yerleşim Alanında Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Yakalandı

Tunceli’de 3 bin yıllık antik yerleşim alanında kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:51
Tunceli'de Antik Yerleşim Alanında Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Yakalandı

Tunceli'de Kaçak Kazı Yaparken Suçüstü Yakalandılar

Tunceli'de, 3 bin yıllık antik yerleşim alanında kaçak kazı yapıldığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çemçeli köyünde bulunan Örtülü mezrasındaki Rabat Vadisi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Bunun üzerine hemen harekete geçen jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenleyerek 3 şüpheliyi, tarihi kale ve taş kemerli köprü kalıntılarının bulunduğu antik yerleşim alanında kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Operasyon sırasında, tarama cihazı, 2 el dedektörü, metal arama dedektörü, çekic, el feneri ve iş eldivenleri ele geçirildi.

İşlemler Devam Ediyor

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Kaçak kazı faaliyetleri, tarihi ve kültürel mirasın korunması açısından büyük bir tehdit oluşturuyor.

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