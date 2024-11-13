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Tunceli'de Atış Eğitiminde Kaza: Bir Polis Şehit Oldu

Tunceli'de atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada polis memuru Yiğit Can Yiğit şehit oldu. Aileye taziye ziyaretleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:44
Tunceli'de Atış Eğitiminde Kaza: Bir Polis Şehit Oldu

Tunceli'de Atış Eğitim Kazası: Polis Şehit Oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Tunceli'de atış eğitim alanında meydana gelen üzücü bir kazada polis memuru Yiğit Can Yiğit'in şehit olduğunu açıkladı.

Kaza Detayları

EGM'den yapılan açıklamada, Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosuna kayıtlı olan Yiğit'in, atış eğitim alanında yaşanan bir kaza sonucu yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ne yazık ki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur.

Aileye Acı Haber

Şehit polis memuru Yiğit'in ailesine acı haberi vermek üzere Kaymakam Ramazan Kurtyemez ve diğer yetkililer, Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Isırganlı Mahallesi'ne gitti. Anne Meryem ve baba Mehmet Yiğit'e evlatlarının şehit olduğu bildirildi. Ailenin evine ve mahallenin girişine Türk bayrakları asıldı.

Cenaze Töreni

Üç çocuklu ailenin iki erkek evladından biri olan Yiğit'in evli olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin yarın Isırganlı Mahalle Mezarlığı'nda defnedileceği duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürü'nden Taziye Mesajı

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, yayımladığı taziye mesajında Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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