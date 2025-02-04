Tunceli'de Bahçesinde Yanan Ateşten Sebep 90 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Tunceli'de Talihsiz Olay

Tunceli'nin Karşılar köyü'nde, evinin bahçesinde yaktığı ateşin üzerine düşen 90 yaşındaki Hatice Boztaş hayatını kaybetti.

Olayın Gelişimi

Boztaş, bahçesindeki ceviz ağacı yapraklarını temizlemek amacıyla ateş yakmıştı. Bir süre sonra etkili olan rüzgar nedeniyle büyüyen alevleri söndürmeye çalışırken dengesini kaybederek ateşin içine düştü.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak, sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonucunda Boztaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze İşlemleri

Hatice Boztaş’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.