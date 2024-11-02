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Tunceli'de Baraj Gölünde Mahsur Kalan Yaban Keçisi Kurtarıldı

Tunceli'de baraj gölünde mahsur kalan yaban keçisi AFAD dalgıçları tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 17:10
Tunceli'de Baraj Gölünde Mahsur Kalan Yaban Keçisi Kurtarıldı

Tunceli'deki Yaban Keçisi Kurtarıldı

Tunceli'de, Uzun Çayır Baraj Gölü’ne düşen bir yaban keçisi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dalgıçları tarafından kurtarıldı. Keçinin mahsur kaldığını gören bir vatandaş, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Hızlı Müdahale

İhbar üzerine hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirilen AFAD’ın dalgıç ekibi, yaban keçisini kurtarmak için çalışmalarına başladı. Ekipler, botla suya girerek, halat yardımı ile keçiyi yakalayarak güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı.

Veteriner Kontrolü ve Doğaya Dönüş

Sudan kurtarılan yaban keçisi, kıyıya ulaştıktan sonra bir veteriner tarafından muayene edildi. Kontrollerin ardından, sağlıklı olduğu tespit edilen keçi, doğası ve yaşam alanına tekrar bırakıldı.

Tunceli'de düştüğü baraj gölünde mahsur kalan yaban keçisi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)...

Tunceli'de düştüğü baraj gölünde mahsur kalan yaban keçisi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dalgıçlarınca kurtarıldı.

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