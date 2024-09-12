Tunceli’de Bozayıların Görüntülenmesi: Düzgün Baba Dağı'nda Yiyecek Peşinde

Tunceli'nin Yaban Hayatı ve Bozayılar

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, Düzgün Baba Dağı eteklerinde bozayılar yiyecek peşinde görüntülendi. Dağlık ve ormanlık alanlarıyla zengin bir yaban hayatına ev sahipliği yapan Nazımiye kırsalında, yaban keçisi, kurt, vaşak, sansar, baykuş, kartal, tilki, domuz, kanguru faresi, ur kekliği ve sincap gibi pek çok canlı türü yaşamaktadır.

Bozayıların Yerleşim Yakınlarındaki Avlanma Alışkanlıkları

Mevsime bağlı olarak yiyecek ve su bulmakta zorluk çeken bozayılar, özellikle gece saatlerinde dağlardan yerleşim bölgelerine kadar inmektedir. Bu durum, avlanmaları yasak olan bozayıların Düzgün Baba Dağı eteklerindeki köylere ve mahallelere uğramasına neden olmuştur.

Beslenme Alışkanlıkları

Yavrularıyla ya da tek başlarına hareket eden bozayılar, bahçelere girerek buldukları fasulye, ceviz, karpuz ve armut gibi gıda maddeleri ile karnını doyurmaktadır.

Kurban Atıkları İle Beslenme

Ayrıca, bazı bozayılar gruplar halinde ilçedeki Düzgün Baba Cemevi mevkiine gelerek burada kesilen kurbanlardan geriye kalan atıkları tüketmektedir.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bozayılar, Düzgün Baba Dağı eteklerinde yiyecek ararken kayıt altına alındı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bozayılar, Düzgün Baba Dağı eteklerinde yiyecek ararken kayıt altına alındı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bozayılar, Düzgün Baba Dağı eteklerinde yiyecek ararken kayıt altına alındı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bozayılar, Düzgün Baba Dağı eteklerinde yiyecek ararken kayıt altına alındı.