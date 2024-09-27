Tunceli'de Deprem Simülasyonu: Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Tunceli'de Deprem Sonrası Arama Kurtarma Tatbikatı

Tunceli'nin Moğultay Mahallesi'nde, olası bir deprem durumunda arama kurtarma müdahalelerini güçlendirmek amacıyla tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat, Tunceli Valiliği ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle düzenlendi.

Ekiplerin Hazırlığı

Jandarma, emniyet güçleri, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi, tatbikata katıldı. Senaryoya göre, Kavaklı Sokak’ta iki bina çökmüş ve enkaz altında üç kişi kalmıştı.

Gerçek Zamanlı Senaryo

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine ekipler hızlıca harekete geçti ve gerekli malzemeleri taşıdıkları araçlarla olay yerine ulaştı. Hava karardığında çalışmalara devam eden ekipler, enkazda dinleme yaparak, kalan kişileri kurtarmak için stratejik noktalara girdi.

Yaralıların Kurtarılması

Duvar kırma aletleri kullanarak enkazda oyuklar açan ekipler, yaralılara ulaşmayı başardı. Sedyeye alınan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Vali Tekbıyıkoğlu ve Değerlendirmeler

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü ile tatbikat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Tekbıyıkoğlu, Tunceli'nin deprem kuşağında bulunduğunu belirterek, "Arama kurtarma timimiz yaklaşık 2 bin 500 kişiden oluşuyor. Ne kadar çok tatbikat yaparsak, afet anında o kadar etkin müdahale edebiliriz," dedi.

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.