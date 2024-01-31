Tunceli'de depreme dayanıksız 17 okul tahliye ediliyor

Tunceli Valiliği, ildeki 63 okulun depreme dayanıklılık testinden geçirildiğini ve 17 okulun yıkım kararı alındığını duyurdu. Deprem kuşağında yer alan kentte, riskli okulların tahliyesine başlandı.

Tunceli'de depreme dayanıksız 17 okul tahliye ediliyor
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Depreme dayanıklı olmadıkları belirlenen 17 okul, Tunceli’de tahliye edilmeye başlandı. Kent, deprem kuşağında bulunuyor. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, çalışmaların yapılması için talimat verdi.

İldeki 63 okulun depreme dayanıklılığı ekiplerce test edildi, 17 okulun riskli olduğu anlaşıldı. Yıkılacak olan okullardaki masa, sıra, tahta ve teknolojik aletler boşaltılmaya başlandı. Diğer okulların da güçlendirileceği açıklandı.

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