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Tunceli'de Depreme Karşı Okullarda Güçlendirme Çalışmaları Başlatıldı

Tunceli'de 39 okul, depreme karşı güçlendirme için onarım çalışmalarına başladı. Vali Tekbıyıkoğlu, güvenliği ön planda tutuyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 11:59
Tunceli'de Depreme Karşı Okullarda Güçlendirme Çalışmaları Başlatıldı

Tunceli'de Depreme Karşı Okul Güçlendirme Projeleri

Tunceli, deprem riski yüksek bir bölgede bulunması nedeniyle okullarında güçlendirme ve onarım çalışmalarına hız kazandırdı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, bu çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Afet Hazırlık Çalışmaları

Vali Tekbıyıkoğlu, il genelindeki 39 okulun güçlendirilmesi gerektiği sonucuna varıldığını ifade etti. Depreme karşı alınacak önlemler doğrultusunda konteyner kentler kurulmuş ve dayanaksız binalar yıkılmıştır. Ekibin yürüttüğü incelemeler neticesinde, bu okullar için kolon, çelik ve betonarme mantolama gibi güçlendirme işlemlerine başlanmıştır.

Vali'nin Ziyareti

Vali Tekbıyıkoğlu, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde yürütülen güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi. Bu süreçte gazetecilere yaptığı açıklamalarda Tunceli’nin depreme hazırlık hususundaki kararlılığını dile getirdi.

Gelecek Projeler ve AFAD Çalışmaları

Vali, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yapılan görüşmeleri hatırlatarak, 8 adet riskli alan belirlendiğini ve bunların iyileştirilmesi için gerekli adımların atıldığını bildirdi. Bunun yanı sıra, AFAD tarafından yürütülen inşaat projeleri hakkında da bilgi veren Tekbıyıkoğlu, Pülümür bölgesinde 188 konut inşaatının bu yıl içerisinde başlayacağını müjdeledi.

Vali Tekbıyıkoğlu, "Deprem olmadan alınabilecek bütün tedbirleri, gücümüzce, gayretimizce, kabiliyetimizce yerine getirmeye çalışıyoruz," dedi.

Tunceli'de depreme karşı 39 okulda onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Tunceli'de depreme karşı 39 okulda onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Tunceli'de depreme karşı 39 okulda onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Tunceli'de depreme karşı 39 okulda onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Tunceli'de depreme karşı 39 okulda onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Tunceli'de depreme karşı 39 okulda onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Tunceli'de depreme karşı 39 okulda onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Tunceli'de depreme karşı 39 okulda onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Tunceli'de depreme karşı 39 okulda onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Tunceli'de depreme karşı 39 okulda onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Tunceli'de depreme karşı 39 okulda onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Tunceli'de depreme karşı 39 okulda onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Tunceli'de depreme karşı 39 okulda onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Tunceli'de depreme karşı 39 okulda onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Tunceli'de depreme karşı 39 okulda onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Tunceli'de depreme karşı 39 okulda onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Tunceli'de depreme karşı 39 okulda onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Tunceli'de depreme karşı 39 okulda onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Tunceli'de depreme karşı 39 okulda onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Tunceli'de depreme karşı 39 okulda onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Tunceli'de depreme karşı 39 okulda onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Tunceli'de depreme karşı 39 okulda onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Tunceli'de depreme karşı 39 okulda onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Tunceli'de depreme karşı 39 okulda onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

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