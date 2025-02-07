Tunceli'de Dolandırıcılık Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

Tunceli Merkezli Dolandırıcılıkta 2 Gözaltı

Tunceli'de gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, ilde yaşayan 22 vatandaşın Elazığ'da uzun vadeli ev ve araç satış işlemleri gerçekleştiren bir şirketin çalışanları tarafından 60 milyon lira dolandırıldığı bilgisi üzerine başlatıldı.

Operasyon ve Elde Edilen Kanıtlar

Jandarma, Tunceli ve Elazığ'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonla M.A. ve O.A. isimli şüphelileri yakaladı. Gerçekleştirilen aramalarda 2 cep telefonu ve 9 flash bellek ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri ise devam etmekte.