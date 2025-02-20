Tunceli'de Dolandırıcılık Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

Tunceli'de dolandırıcılık operasyonu kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. 200 milyon lira dolandırıcılık iddiasıyla operasyon düzenlendi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 21:07
Tunceli'de Dolandırıcılık Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

Tunceli'de Dolandırıcılık Operasyonu

Tunceli'de gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonu kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bazı kişilerin evrakta sahtecilik yöntemiyle 200 milyon lira dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Eş Zamanlı Operasyonlar

Ekipler, bu suçlamalara yönelik olarak belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyonda şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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