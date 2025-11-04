Tunceli’de Dut Ağacı Mevsimi Şaşırdı: Kırmızı Dut Sonbaharda İkinci Kez Meyve Verdi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Tatar mezrasında kırmızı dut ağacı, normal meyve mevsimi dışında kasım başında ikinci kez meyve verdi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:26
Tunceli’de Dut Ağacı Mevsimi Şaşırdı: Kırmızı Dut Sonbaharda İkinci Kez Meyve Verdi

Tunceli’de kırmızı dut ağacı sonbaharda ikinci kez meyve verdi

Çemişgezek'te sıra dışı doğa olayı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Tatar mezrasında, normal şartlarda haziran ve temmuz aylarında meyve veren kırmızı dut ağacının sonbaharda yeniden meyve vermesi görenleri şaşırttı.

Bölge sakinleri, ağacın alışılmış meyve döneminin dışında tekrar ürün vermesinin nadir görülen bir durum olduğunu belirtti. Olay, yörede merak ve konuşma konusu oldu.

Ahmet Yıldırım olayı, "Dut ağacı normal zamanlarda haziran ve temmuz aylarında meyve verir. Şimdi kasım ayının başındayız. Bu mevsimde, bu tarihte dut ağacının meyve verdiğini ilk kez gördük" sözleriyle aktardı.

TUNCELİ’DE, KIRMIZI DUT AĞACI SONBAHARDA İKİNCİ KEZ MEYVE VERDİ.

TUNCELİ’DE, KIRMIZI DUT AĞACI SONBAHARDA İKİNCİ KEZ MEYVE VERDİ.

TUNCELİ’DE, KIRMIZI DUT AĞACI SONBAHARDA İKİNCİ KEZ MEYVE VERDİ.

İLGİLİ HABERLER

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İmam Hatip Kızları Teknolojiyle Buluşuyor: Technoka ve 'Firuze' ile TEKNOFEST Başarısı
2
Amasya'da Hamsi Kilosu 50 TL'ye Düştü — Vatandaş Poşet Poşet Aldı
3
Afyonkarahisar'da Haftalık Polis Denetimi: 7.737 Kimlik Sorgulandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçti
4
Köln'de AKİB Yatırım Forumu: Kayserili İş Dünyası Avrupa'da Buluştu
5
Söke İşletme Fakültesi Öğrencileri Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda Tarihe Yolculuk
6
Tekirdağ’da DENEYAP Mezuniyeti: Gençler Geleceğe Kep Attı
7
Marles: "Çin Dünyanın En Büyük Askeri Yığınağını Yapıyor" — Avustralya Donanmasını Güçlendiriyor

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti