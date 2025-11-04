Tunceli’de Dut Ağacı Mevsimi Şaşırdı: Kırmızı Dut Sonbaharda İkinci Kez Meyve Verdi

Tunceli’de kırmızı dut ağacı sonbaharda ikinci kez meyve verdi

Çemişgezek'te sıra dışı doğa olayı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Tatar mezrasında, normal şartlarda haziran ve temmuz aylarında meyve veren kırmızı dut ağacının sonbaharda yeniden meyve vermesi görenleri şaşırttı.

Bölge sakinleri, ağacın alışılmış meyve döneminin dışında tekrar ürün vermesinin nadir görülen bir durum olduğunu belirtti. Olay, yörede merak ve konuşma konusu oldu.

Ahmet Yıldırım olayı, "Dut ağacı normal zamanlarda haziran ve temmuz aylarında meyve verir. Şimdi kasım ayının başındayız. Bu mevsimde, bu tarihte dut ağacının meyve verdiğini ilk kez gördük" sözleriyle aktardı.

