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Tunceli'de Eylem ve Etkinlikler 10 Gün Süreyle Yasaklandı

Tunceli Valiliği, il genelinde eylem ve etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 23:22
Tunceli'de Eylem ve Etkinlikler 10 Gün Süreyle Yasaklandı

Tunceli Valiliği, il genelinde eylem ve etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını resmi olarak duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, huzur ve güvenliğin sağlaması amacıyla çeşitli önlemler alındığı belirtildi. Yalnızca Valilik ve kaymakamlıkların onayladığı etkinliklere izin verileceği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimizde yapılmak istenilen açık ve kapalı alanlarda toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, sticker, afiş, pankart asma gibi her türlü eylem ve etkinliklerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince (jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içinde 1 Aralık saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle yasaklanması kararı alınmıştır."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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