Tunceli'de Fermuar Sistemi Ambulansa Zaman Kazandırdı

Tunceli'de sürücüler yoğun trafikte fermuar sistemi uygulayarak ambulansın gecikmeden hastayı hastaneye yetiştirmesini sağladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:09
Sürücülerin duyarlılığı sayesinde müdahale gecikmedi

Tunceli'de sürücüler yoğun trafikte ambulansın geçişi sırasında fermuar sistemi uygulayarak önemli bir duyarlılık örneği sergiledi.

Tunceli 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, gelen ihbar üzerine vakaya müdahale etmek üzere harekete geçti. Ekiplerin seyir halindeyken karşılaştığı trafik yoğunluğuna rağmen, vatandaşların işbirliği sayesinde ambulans hiçbir gecikme yaşanmadan hastayı hastaneye yetiştirdi.

Yetkililer, acil durumlarda her saniyenin insan hayatı için kritik olduğunu hatırlatarak, sürücülerin ambulansların geçişi sırasında fermuar sistemini uygulamalarının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Tunceli 112 Acil Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, "Görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan ekiplerimize destek olan, trafik içinde örnek bir davranış sergileyen tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyor, bu duyarlılığın toplum genelinde yaygınlaşmasını temenni ediyoruz" denildi.

