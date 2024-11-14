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Tunceli’de Hırsızlık Olayı: 200 Litre Yakıt Çalan Şüpheli Yakalandı

Tunceli Ovacık'ta iş makinesinden 200 litre yakıt çalan şüpheli C.A. gözaltına alındı, diğer şüpheli ise aranıyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:58
Tunceli’de Hırsızlık Olayı: 200 Litre Yakıt Çalan Şüpheli Yakalandı

Tunceli Ovacık’ta 200 Litre Yakıt Hırsızlığı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne ait bir dozerden 200 litre yakıt çalan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin yakalanması için detaylı bir operasyon gerçekleştirildi.

Jandarma Suç Araştırma Timleri Devrede

Olay, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen bir çalışma ile gün yüzüne çıktı. Kuşluca köyü mevkiinde yapılan yol çalışmaları sırasında yakıt çalındığını öğrenen ekipler, hızla harekete geçti.

Güvenlik Kameraları İncelendi

Bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle birlikte, hırsızlık olayına karışan kişilerin C.A. ve B.Ç. olduğu belirlendi. Ekipler, C.A.’yı Karayonca köyünde gerçekleştirilen operasyonla yakaladı.

Diğer Şüpheli Aranıyor

Şu an için C.A. gözaltına alınmışken, diğer şüpheli B.Ç.'yi yakalamak amacıyla çalışmalar devam etmektedir. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, hırsızlık olaylarına karşı mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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