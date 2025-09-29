Tunceli'de İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Kaza ve müdahale

Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Tunceli-Ovacık kara yolunun Miskisağ mevkisinde meydana geldi.

Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobilin çarpıştığı bildirildi.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralı 5 kişi, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.