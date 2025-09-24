Tunceli'de İnşaatta Ruhsatsız Tabanca, Pompalı Tüfek ve 166,57 Gram Esrar Ele Geçirildi

Tunceli'nin Aktuluk Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 166,57 gram esrar ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 11:45
Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aktuluk Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde bir alana silah gömüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin şantiyede yaptığı aramalarda ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Ayrıca, şantiyedeki bir bina boşluğunda üzeri taşla kapatılmış poşet içerisinde 166,57 gram esrar bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

