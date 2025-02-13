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Tunceli'de Kar ve Tipi 201 Köy Yolunu Kap Attı

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 201 köy yolu kapandı; ekipler yol açma çalışması başlattı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:11
Tunceli'de Kar ve Tipi 201 Köy Yolunu Kap Attı

Tunceli'de Ulaşım Sorunları Büyüyor

Tunceli'de devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte, kar ve tipi nedeniyle 201 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yer yer 50 santimetreyi bulan kar kalınlığı, özellikle kırsal bölgelerde ulaşımda büyük aksamalara yol açtı. İlgili kurumlar, bu olumsuz durumun üstesinden gelmek için seferberlik başlattı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak amacıyla çalışmalarını hızlandırırken, vatandaşların güvenliği için gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu.

Yağışların devam etmesi beklenirken, sürücülerin dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları tavsiye ediliyor.

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