Tunceli'de Kar Yağışı Ulaşıma Engel Oldu

Tunceli'de Kar Nedeniyle Ulaşım Sorunları

Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı, Hozat-Ovacık kara yolunun ulaşıma kapatılmasına neden oldu. Kentin bazı ilçelerinde ve yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kapalı Güzergahlar

Kar ve tipi nedeniyle, Hozat-Ovacık kara yolunun 26-56 kilometreleri arasındaki güzergah araç geçişine kapatıldı. Ayrıca, Pülümür ilçesi ile Mutu Köprüsü arasındaki yol da tırların geçişine kapatılmış durumda.

Çalışmalar Devam Ediyor

Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımda meydana gelen aksaklıkları gidermek amacıyla yol açma çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların güvenliği için gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.