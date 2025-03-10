Tunceli'de Kardan Kapanan Yolda Askeri Helikopterle Yem Ulaştırıldı

Tunceli'nin Hozat İlçesinde Zorlu Koşullarda Destek

Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Kurukaymak köyü, etkili olan kar yağışı sonucu ulaşıma kapandı. Bu durum, köyde yaşayan bir besiciyi zor durumda bıraktı.

Yolun kapanması nedeniyle hayvanlarına yem ulaştıramayan besici, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yardım talebinde bulundu. Harekete geçen jandarma ekipleri, besicinin ihtiyacı olan yemleri temin etti ve İl Jandarma Komutanlığına ait bir pistte bu yemleri askeri helikoptere yükledi.

Helikopterle Başarıyla Ulaştı

Gerekli hazırlıkların ardından, içinde jandarma personeliyle birlikte havalanan helikopter, yaklaşık 15 dakikalık bir uçuşun ardından köye ulaşarak güvenli bir alana indi. Jandarma ekipleri, yem çuvallarını tek tek helikopterden indirerek, besiciye teslim etti.

Bu yardımlardan ötürü besici, jandarmaya teşekkür etti. İnsani yardım anlayışının ön planda tutulduğu bu destek, zorlu kış koşullarında hayvanların beslenmesi açısından kritik bir öneme sahip.